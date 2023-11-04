توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تتجه اقتصادات في أوروبا إلى المنطقة الحمراء خلال العام الجاري.

وأكد أن الاقتصاد الروسي سينمو هذا العام 2023 ما بين 2.8% و3%، مضيفا أن بلاده ليست سعيدة بتراجع الاقتصاد الأوروبي لكنه ببساطة يوضح واقع الأمور.

يذكر أن صندوق النقد الدولي توقع في شهر أكتوبر الجاري تحسن أداء الاقتصاد الروسي للعام 2023، إذ رفعها بمقدار 0.7 نقطة مئوية من 1.5% إلى 2.2%.