انتشر مقطع لرجل أخذ متابعيه في جولة داخل شاحنته الضخمة البالغ سعرها مليون ريال؛ بكثافة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدث صاحب الشاحنة عادل الشاهين، عراقي عاش بالمملكة لفترة من الوقت؛ مع متابعيه عبر بث على التواصل الاجتماعي، حيث قرر أخذهم في جولة داخل سيارته، متسائلا”تشتري هالشاحنة اللي تقدر تعيش فيها، ولا رولز رويس ؟”.

وتجول الشاهين داخل شاحنته الكبيرة موضحاً كل إمكانياتها، كسيارة يعمل عليها وكمنزل يقطن بها، إذ أن السيارة مزودة بمكان مخصص لنومه وآخر لوضع ملابسه فضلاً عن وجود ثلاجة مياه بها وفرن لإعداد الطعام ومكان آخر يستخدمه لبثوث التيك توك ومواقع التواصل