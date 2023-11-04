وجهت كاتيا أفيرو شقيقة لاعب فريق نادي النصر، كريستيانو رونالدو، رسالة غير مباشرة انتقدت فيها لاعب فريق إنتر ميامي الأرجنتيني ليونيل ميسي عقب فوزه بالكرة الذهبية الاثنين الماضي.

ونشرت كاتيا من خلال منشور على موقع “إنستغرام” صورة لرونالدو مع العديد من الجوائز الفردية التي حصل عليها، بما في ذلك الكرات الذهبية الخمس التي توج بها، وعلقت عليها وكتبت : “هذه الجوائز كسبت ولم تمنح لك”.

يذكر أن ميسي فاز يوم الإثنين الماضي بالكرة الذهبية بعد قيادته للأرجنتين للحصول على كأس العالم قطر 2022.