أقدمت سيدة أمريكية تبلغ من العمر 47 عاما على قتل حبيبها البالغ من العمر 52 عاما لمنعه من الحصول على ميراث بقيمة 30 مليون دولار.

وكان الضحية ستيفن رايلي قد تلقى رسالة على بريدة الإلكتروني من محام أدعى أنه ورث 30 مليون دولار وطلب منها أن يقابله مطار مينوت بولاية داكوتا الشمالية، للتوقيع على شيك بـ30 مليون دولار.

وقامت المتهمة إينا ثيا كينوير بوضع السم في طعام حبيبها لقتله لمنعه من الحصول على الميراث، وقال نجل الضحية إن الرسالة التي جاءت لوالده كانت رسالة احتيالية وأن والده لم يكن سعيد بعلاقته مع المتهمة وكان ينوي تركها، ولم يرغب أن تتلقى أي دولار من ميراثه، مضيفا أن المتهمة اعتقدت أنه سيرث فقررت الانتقام منه وقتله.