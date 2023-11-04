كشف استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة الدكتور فيصل صائغ ، عن حقيقة الخلطات الشعبية التي يستخدمها مرضى الجيوب الأنفية.

وقال صائغ : “أنا ضد هذه الخلطات الشعبية ، لأن لا توجد دراسات علمية أثبتت حتى الآن صحة هذه العلاجات ، موضحاً لابد من استشارة الطبيب الخاص بك ومن ثم أخذ العلاجات المثبتة علميًا” .

وأشار إلى أن الغسول الملحي ، يعد أحد الأشياء المهمة والمفيدة لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية ، خاصة في فصل الشتاء .

كما أوضح أن إلتهابات الجيوب الأنفية وحساسيتها ترتبط أحياناً بمناعة الجسم ، بالإضافة إلى أسباب وراثية وبيئية أحيانًا أخرى .