كشف استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة الدكتور فيصل صائغ ، عن حقيقة الخلطات الشعبية التي يستخدمها مرضى الجيوب الأنفية.
وقال صائغ : “أنا ضد هذه الخلطات الشعبية ، لأن لا توجد دراسات علمية أثبتت حتى الآن صحة هذه العلاجات ، موضحاً لابد من استشارة الطبيب الخاص بك ومن ثم أخذ العلاجات المثبتة علميًا” .
وأشار إلى أن الغسول الملحي ، يعد أحد الأشياء المهمة والمفيدة لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية ، خاصة في فصل الشتاء .
كما أوضح أن إلتهابات الجيوب الأنفية وحساسيتها ترتبط أحياناً بمناعة الجسم ، بالإضافة إلى أسباب وراثية وبيئية أحيانًا أخرى .
د.فيصل صائغ – استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة يفند حقيقة العلاجات الشعبية للجيوب الأنفية @faisalsaegh@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/6RQQAzBALt
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 3, 2023
د.فيصل صائغ – استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة: الغسول الملحي للأنف مفيد جدا لهؤلاء خاصة في الشتاء@faisalsaegh@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/OLWG94mJXP
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 3, 2023
د.فيصل صائغ : التهابات الجيوب الأنفية ترتبط أحيانا بأسباب وراثية وأخرى بيئية @faisalsaegh@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/tZS0tmmK3x
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 3, 2023
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