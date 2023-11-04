أعلنت وزارة الصحة ، عن استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهل البكالوريوس في تخصص طب الأسنان .

وأوضحت الوزارة أن المسمى الوظيفي الشاعر هو :-

طبيب مقيم

كما أشارت إلى أن الشروط والمستندات المطلوبة هي :-

-وثيقة التخرج، موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.

-الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.

-شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.

-شهادة برنت التأمينات التفصيلية، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.

عدم تسجيل فترة ساند، وكذلك فترة اللوكم من ضمن الخبرات.

وللتقديم على وظائف وزارة الصحة من خلال الرابط التالي:-هنا