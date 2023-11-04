أعلنت وزارة الصحة ، عن استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهل البكالوريوس في تخصص طب الأسنان .
وأوضحت الوزارة أن المسمى الوظيفي الشاعر هو :-
طبيب مقيم
كما أشارت إلى أن الشروط والمستندات المطلوبة هي :-
-وثيقة التخرج، موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.
-الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.
-شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.
-شهادة برنت التأمينات التفصيلية، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.
عدم تسجيل فترة ساند، وكذلك فترة اللوكم من ضمن الخبرات.
وللتقديم على وظائف وزارة الصحة من خلال الرابط التالي:-هنا
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