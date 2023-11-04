وجه الناقدالرياضي هتان النجار، سؤالًا خاصًا إلى رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي.

وقال هتان النجار، عبر برنامج “برا 18”: “سؤالي لـ أنمار الحائلي هل هناك عدد من الأشخاص يديرون الاتحاد أرجو التوضيح”.

وأشار إلى أن الظاهر لدينا هو أن هناك أحد لديه سلطة أقوى من أنمار الحائلي يقوم بتسيير الأمور داخل النادي.