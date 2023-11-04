انتقد الناقد الرياضي فهد القريني، أداء نادي الهلال في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه “يكسب ولا يلعب”.

وقال فهد القريني، عبر برنامج “الديوانية” على القنوات الرياضية السعودية، أن مشكلة الهلال هي المدرب فهو لا يتناسب مع إمكانيات اللاعبين الحاليين.

وأشار إلى أن الفتح كان الأفضل في مباراته أمام الهلال، ولكن ما يجعل الهلال يكسب هي خبرة اللاعبين أمثال سالم الدوسري.