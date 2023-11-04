أكد الناقد الرياضي بندر الراشد أن إدارة نادي الاتحاد لديها أزمة في طريقة تعاملها مع الأزمات، وأن الفريق يستند على المجاملات.
وأضاف الراشد أن بقاء اللاعب عبدالرازق حمدالله ما هو إلا مجاملة، وأن إدارة النادي استقطبت بعض اللاعبين المحليين والأجانب، هو أيضًا مجاملة للمدرب، على حد تعبيره.
وتابع أن الدليل على كلامه هو رغبة النادي في رحيل هؤلاء اللاعبين، وتحدث أن عبدالرحمن العبود وأنه من أفضل اللاعبين، ولكن المدرب قرر أنه لن يلعب معه.
بندر الراشد:#الاتحاد لديه أزمة، ويجامل "حمدالله"#برا_18 | #SSC pic.twitter.com/YKf3N2xdGc
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 3, 2023
رمو كل الثقل عالمدرب المسكين ونسو الاداره واللاعبين