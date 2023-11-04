أكد الناقد الرياضي بندر الراشد أن إدارة نادي الاتحاد لديها أزمة في طريقة تعاملها مع الأزمات، وأن الفريق يستند على المجاملات.

وأضاف الراشد أن بقاء اللاعب عبدالرازق حمدالله ما هو إلا مجاملة، وأن إدارة النادي استقطبت بعض اللاعبين المحليين والأجانب، هو أيضًا مجاملة للمدرب، على حد تعبيره.

وتابع أن الدليل على كلامه هو رغبة النادي في رحيل هؤلاء اللاعبين، وتحدث أن عبدالرحمن العبود وأنه من أفضل اللاعبين، ولكن المدرب قرر أنه لن يلعب معه.