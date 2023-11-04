انتقد الناقد الرياضي سعود الصرامي فريق الهلال، خلال مبارياته في الفترة السابقة، وقال ممازحًا: أنه كما فتح التلفاز، وجد الهلال يسجل ضربة جزاء.

وأضاف الصرامي أن الهلال لم يكن يستحق ضربة الجزاء، وأنها واضحة جدًا، أكثر وضوحًا من الـ 7 ضربات الجزاء السابقة له على حد تعبيره.

ووجه حديثه إلى جميع الأندية قائلًا: أيتها الأندية الـ 17 لا تنتظروا ركلات جزاء.