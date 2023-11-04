انتقد الناقد الرياضي سعود الصرامي فريق الهلال، خلال مبارياته في الفترة السابقة، وقال ممازحًا: أنه كما فتح التلفاز، وجد الهلال يسجل ضربة جزاء.
وأضاف الصرامي أن الهلال لم يكن يستحق ضربة الجزاء، وأنها واضحة جدًا، أكثر وضوحًا من الـ 7 ضربات الجزاء السابقة له على حد تعبيره.
ووجه حديثه إلى جميع الأندية قائلًا: أيتها الأندية الـ 17 لا تنتظروا ركلات جزاء.
#سعود_الصرامي | هذه الأيام كلما فتحت التلفزيون حصلت بلنتي لـ #الهلال، أيتها الأندية 17 لا تنتظروا ركلة جزاء#الديوانيه#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/EtmDhT7utd
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 3, 2023
لاعب الفتح كاد أن يخلع تيشيرت سالم الدوسري داخل منطقة الجزاء،، ويقولون بلنتي من وحي الخيال،، 😂😂 اسأل الله أن لا يشفيكم من مرض كرة الزعيم،، وان يعمي عيونكم عن الواقع واسألة أن يخرس السنتكم عن قول الحقيقة،، صدق بيت الشعر (لله در الحسد ما اعدلة،، بدء بصاحبة فقتلة)
ما فيه شئ غريب بالنسبه لي هذا الهلال **!!!
صياحك طرب،،نريد هذا الفكر أن يستمر يا ابو خرقة