انتقد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، مستوى نادي الاتحاد خلال الفترة الأخيرة تحت إدارة نونو سانتو.

وقال وليد الفراج، عبر برنامجه “أكشن مع وليد”: “المشكلة ليست تعاقدات إدارة الاتحاد لكنها واضحة نونو سانتو.. والاتحاد فاز على الخلود في كأس الملك بطلعة الروح”.

وأضاف: “الاتحاد الآن فريق ما عنده شخصية.. هل ننتظر نتيجة تاريخية للتغيير ؟ ماذا سيقدم بمونديال الأندية؟ الحل بالمدرب سعد الشهري”.