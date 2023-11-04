انتقد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، مستوى نادي الاتحاد خلال الفترة الأخيرة تحت إدارة نونو سانتو.
وقال وليد الفراج، عبر برنامجه “أكشن مع وليد”: “المشكلة ليست تعاقدات إدارة الاتحاد لكنها واضحة نونو سانتو.. والاتحاد فاز على الخلود في كأس الملك بطلعة الروح”.
وأضاف: “الاتحاد الآن فريق ما عنده شخصية.. هل ننتظر نتيجة تاريخية للتغيير ؟ ماذا سيقدم بمونديال الأندية؟ الحل بالمدرب سعد الشهري”.
#وليد_الفراج : المشكلة ليست تعاقدات إدارة الاتحاد لكنها واضحة “نونو سانتو” 🧐 .. هل ننتظر نتيجة تاريخية للتغيير ؟ ماذا سيقدم بمونديال الأندية؟ الحل بالمدرب سعد الشهري 👍🏻#أكشن_مع_وليد#الاتحاد_الشباب
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 3, 2023
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