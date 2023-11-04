أكد الناقد الرياضي حامد البلوي، أن مشاكل نادي الاتحاد تكمن في الإعداد السيء، الذي يتبناه مدرب الفريق نونو سانتو، وكذلك بسبب استغناؤه عن الأطراف.

وأضاف البلوي أن الأداء الذي قدمه الفريق في بداية الموسم، وطريقة لعب المدرب، تدل على مستوى الفريق خلال هذا الموسم، مؤكدًا أن بطل الدوري يجب أن يكون أقوى بعد هذه التعاقدات.

وتابع أنه لا يلوم المدرب فقط، وأن المشكلة إدارية وفنية، ويوجد علامات استفهام كبيرة حول المرحلة الماضية، وأن استراتيجية الفريق إما أنها كانت مطلقة في يد المدرب وهذا خطأ، أو أنها لم تكن واضحة عند الإدارة.

وأردف أنه لو كانت الأمور واضحة بشكل كبير للمدرب منذ بداية الموسم، لما كان الأداء ظهر بهذه الطريقة، مضيفًا أن سانتو في خلاف حتى مع جمهور الفريق.

مؤكدًا أن الأمور في الفريق يجب أن تسير بشكل متوازن، سواء كانت الإدارة مع المدرب ومع اللاعبين والجمهور والإعلام.