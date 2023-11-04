يغيب البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، عن مواجهة الخليج، اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ 12 من دوري روشن، إضافة إلى غيابه عن مواجهة الشباب في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بداعي الإيقاف.

وقالت مصادر إعلامية، أن عقوبة إيقاف البرازيلي مباراتين، التي أعلنت عنها لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تأتي لأولى مباريات النصر كعقوبة انضباطية.

يأتي ذلك بالإضافة إلى مواجهة الشباب التي جاءت بسبب البطاقة الحمراء في البطولة ذاتها، وفي حال كان الأصفر خرج من البطولة سترحل العقوبة إلى أقرب مباراتين يخوضهما الفريق.