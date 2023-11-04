ظهر التيك توكر الكويتي ملاحي في مقطع مرئي يتحدث فيه عن الأشياء التي تضايقه، في فترة تواجده بمدينة الرياض.

وقال الملاحي أن فور قدومه للرياض تنهال عليه الهدايا، وحكى أنه عندما أتى جاءه أحد الأشخاص بيده باقة من الورد، والأخرى تحمل هدية.

وتابع أنه بعد عشر دقائق من زيارته، جاء له مرة أخرى ومعه باقة ورد أخرى، ويحمل في يده أربع أكياس مليئين بالهدايا، ليؤكد أنه عكس العالم، واذا أعطاه أحد الأشخاص هدية، يشعره ذلك بالضيق.