أعرب الإعلامي خالد الشنيف عن استيائه، بسبب الوضع الحالي الذي يمر به نادي الاتحاد، مؤكدًا أن هذا الأمر مؤلم له شخصيًا.

وأضاف الشنيف أنه من الأفضل للاتحاد ألا يشارك، إن استمر على هذا الوضع، حيث أن الاتحاد يمثل المملكة جميعا، ولا يمثل النادي وحده.

فيما أضاف الناقد خالد العطوي أن مدرب فريق الاتحاد نونو سانتو، هو مدرب كبير، ولديه خبرات واسعة، ولا يعيبه إن غير طريقة لعبه، لن يقلل منه شيء.