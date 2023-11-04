انطلق اليوم سباق كأس التحدي الدولي للقدرة والتحمل، والذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وبإشراف الاتحاد السعودي للفروسية، بمشاركة 182 فارساً وفارسة، يتنافسون على جوائز مالية تقدر بمليون ريال سعودي، وذلك على ميادين قرية الفرسان الدولية بالمحافظة.

وانطلقت منافسات السباق صباح اليوم على أربع مسافات، حيث بلغت مسافة مرحلة سباق “نجمتين” 120 كلم على أربع مراحل، فيما بلغ مسافة السباق الثاني “نجمة” 100 كلم على أربع مراحل.

وأقامت الهيئة سباق الـ 80 كلم “محلي” على ثلاث مراحل، إضافةً لسباق الـ 40 كلم “محلي” وذلك على مرحلتين.

وتأتي استضافة وتنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا لسباقات القدرة والتحمل امتداداً للنجاحات الكبيرة التي حققتها في تنظيم سباقات الخيل الدولية وغيرها من السباقات، والرياضات المختلفة، حيث أصبحت العلا وجهة رياضية، وترفيهية عالمية بسبب تنوع تضاريسها، فضلاً عن كونها وجهة سياحة.