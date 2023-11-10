سلطت نشرت صحيفة “أس” الإسبانية الضوء على تراجع مستوى المهاجم البولندي،ليفاندوفسكي، في تسجيل الأهداف مع برشلونة هذا الموسم.

وأفادت الصحيفة بأن آخر هدف سجله ليفاندوفسكي مع برشلونة كان في 23 سبتمبر، عندما سجل هدفين في “الريمونتادا” المذهلة أمام سيلتا فيغو على ملعب مونتجويك، ومنذ ذلك اليوم فشل في التسجيل رغم أنه غاب عدة أسابيع بعد إصابته بالتواء في الكاحل.

وأكد ليفاندوفسكي يعيش أسوأ لحظاته في اللعب منذ وصوله إلى برشلونة، وبعيدًا عن الأهداف، فإن الصورة التي يقدمها على أرض الملعب هي للاعب ضائع تمامًا، وبالكاد يخلق فرصًا للتسجيل ومنفصلًا تمامًا عن زملائه.

وأضافت أنه برغم ذلك فأن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة يثق في قدرة ليفاندوفسكي على العودة وتغيير الوضع، وأنه سيستعيد غريزته التهديفية.