استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدى وصوله العاصمة الرياض.

وحرص ولي العهد على استقبال أمير قطر بحفاوة شديدة لحظة وصوله إلى الرياض، بحضور عدد من المسؤولين.

يذكر أن ولي العهد ترأس في الرياض، اليوم، أعمال القمة السعودية الأفريقية، وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.