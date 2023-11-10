أعلن الإسباني روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال الأول لكرة القدم ، اليوم الجمعة، عن قائمته ، لمواجهة ليختنشتاين وأيسلندا في التصفيات المؤهلة يورو 2024 .

وشهدت القائمة تواجد النجم كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر ، وروبن نيفيز نجم وسط نادي الهلال ، بالإضافة إلى بيبي مدافع نادي بورتو .

ويخوض منتخب البرتغال ، مباراتين ضد منتخبي ليختنشتاين وأيسلندا ، يومي 16 و 19 نوفمبر الجاري ، وذلك في إطار تصفيات يورو 2024 ، والتي من المقرر إقامتها في ألمانيا.

ويُذكر أن مجموعة البرتغال تضم كل من البوسنة والهرسك ، آيسلندا لوكسمبورغ وسلوفاكيا وليختنشتاين .