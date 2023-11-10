قاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مركبة مصطحبًا أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدى وصوله العاصمة الرياض.
وكان ولي العهد قد حرص على استقبال أمير قطر بحفاوة شديدة لحظة وصوله إلى الرياض، بحضور عدد من المسؤولين.
يذكر أن زيارة أمير قطر إلى المملكة جاءت للمشاركة في القمة العربية الطارئة غدا في الرياض حول غزة.
فيديو:
ولي العهد يقود المركبة مصطحبًا أمير دولة بعد وصوله الرياض.
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— أخبار السعودية (@SaudiNews50) November 10, 2023
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