يشعر الكثير من الأشخاص بأعراض ضعف مختلفة مثل فقدان التركيز وآلام الجسم بالكامل، لذلك يلجأون إلى تناول حبوب أوميجا 3، ولكن يمكن معرفة أعراض ضعف أوميجا 3 في الجسم من خلال إتباع هذا التقرير.
وتتمثل أعراض نقص أوميجا 3 في الجسم في الشعور بالآتي:
1- الجلد الجاف والمتهيج
تساهم أوميجا 3 في علاج مشاكل جلدية كثيرة، فهي من العناصر الهامة في الجسم، ونقصها يسبب في تهيج الجلد والإصابة بحساسية.
2- الشعر الهش
يحتاج الشعر إلى عناصر دهنية تغذي البصيلات، ونقص أوميجا 3 يؤثر سلبا على صحة الشعر وتساقطه وضعفه وهيشانه.
3- ضباب الدماغ
تحتوي الرأس على 60% من الدهون، ويعتبر أوميجا 3 من ضمن الدهون المغذية للدماغ، ونقصه يسبب عدم التركيز والضعف.
4- الاكتئاب
وظائف المخ تقوم على الأحماض الدهنية، ونقص أوميجا 3 يسبب في اضطرابات الصحة العقلية ومشاكل في الدماغ والشعور بالاكتئاب.
5- آلام المفاصل
الشعور الدائم بآلام المفاصل قد يكون سببه ضعف أوميجا 3 في الجسم، لذلك لابد من الفحص الجيد.
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