يشعر الكثير من الأشخاص بأعراض ضعف مختلفة مثل فقدان التركيز وآلام الجسم بالكامل، لذلك يلجأون إلى تناول حبوب أوميجا 3، ولكن يمكن معرفة أعراض ضعف أوميجا 3 في الجسم من خلال إتباع هذا التقرير.

وتتمثل أعراض نقص أوميجا 3 في الجسم في الشعور بالآتي:

1- الجلد الجاف والمتهيج

تساهم أوميجا 3 في علاج مشاكل جلدية كثيرة، فهي من العناصر الهامة في الجسم، ونقصها يسبب في تهيج الجلد والإصابة بحساسية.

2- الشعر الهش

يحتاج الشعر إلى عناصر دهنية تغذي البصيلات، ونقص أوميجا 3 يؤثر سلبا على صحة الشعر وتساقطه وضعفه وهيشانه.

3- ضباب الدماغ

تحتوي الرأس على 60% من الدهون، ويعتبر أوميجا 3 من ضمن الدهون المغذية للدماغ، ونقصه يسبب عدم التركيز والضعف.

4- الاكتئاب

وظائف المخ تقوم على الأحماض الدهنية، ونقص أوميجا 3 يسبب في اضطرابات الصحة العقلية ومشاكل في الدماغ والشعور بالاكتئاب.

5- آلام المفاصل

الشعور الدائم بآلام المفاصل قد يكون سببه ضعف أوميجا 3 في الجسم، لذلك لابد من الفحص الجيد.