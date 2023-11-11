استعرض مقطع فيديو قديم مشاهد جميلة ولقطات نادرة من شوارع المملكة قبل 57 عاماً.

ووثق المقطع بساطة المنازل والشوارع، والملابس الجميلة التي كان يرتديها المواطنين حين ذاك.

والجدير بالذكر تم التقاط هذا الفيديو النادر عام 1966م من وسط شوارع المملكة.