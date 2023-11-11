شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم ، متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام» .
وظهرت نادين بإطلالة كاجوال ، حيث ارتدت تي شيرت باللون البيج ، ورفعت خصلات شعرها إلى الوراء في حركة انسيابية وناعمة تلائم إطلالتها .
كما اعتمدت على وضع لمسات ناعمة من المكياج لتناسب إطلالتها ، بالإضافة إلى اختيارها نظارة شمسية كبيرة .
وتفاعل عدد كبير من متابعينها على صورة ، حيث نالت على إعجاب الآلاف منهم وانهالت عليها التعليقات التي تغزلت بجمالها وعفويتها .
وفي وقت سابق ، أثارت الفنانة اللبنانية الجدل ، بعدما أعلنت عن نيتها اعتزال التمثيل قريباً.
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