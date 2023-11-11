أعلنت أمانة محافظة جدة عن توفر وظائف شاغرة للجنسين ، وذلك من الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالمرتبة (السابعة) وذلك من خلال التعاقد وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية عبر منصة جدارات .

وأوضحت الأمانة أن الوظائف متاحة لكل من خريجي وخريجات الدرجة العلمية البكالوريوس ، خريجي وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية وما يعادلها .

موعد التقديم:-

يبدأ التقديم من يوم الأحد المقبل 1445/4/28هـ ، ويستمر حتى يوم الخميس 1445/5/2هـ.

والتقديم متاح عبر الرابط التالي:- هنا