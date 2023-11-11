نجح السويدي روني باردجي مهاجم كوبنهاغن الدنماركي صاحب الأصول العربية ، في فرض اسمه في دوري أبطال أوروبا بعد أن سجل هدفاً تاريخياً ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي ويقود فريقة للفوز بنتيجة 4-3 .

ولد روني باردجي في 2005 ، في الكويت لأسرة سورية ، ثم انتقل إلى السويد ، حيث أصبح لاعباً في منتخب بلادها تحت 21 عاماً .

وكشف المهاجم الشاب في حوار مع صحيفة «Aftonbladet» السويدية ، قبل عام أن طموحه “أن أكون أفضل لاعب في العالم ، هذا حلمي منذ كنت طفلاً ولن يوقفني شيء عنه ، أريد أن ألعب مع فريق ريال مدريد وأن أمثلهم لسنوات عديدة” .

وقد وصفته شبكة «إي إس بي إن» العالمية ، بأنه “ميسي السويد” ، نظراً لطريقة المراوغلة التي قام بها في مباراة مانشستر سيتي .

كما نشرت صحيفة «تيم توك» البريطانية قبل يومين أن إدارة تشيلسي الإنجليزي تريد بشدة حسم التعاقد مع روني لتعزيز صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة .

يُذكر أن باردجي انضم إلى صفوف كوبنهاغن في 2021 ، قادماً من مالمو السويدي ، حيث حقق حتى الآن لقبين للدوري المحلي في 2022 و 2023 ، وينتهي عقده في 2025 .