تحدث مقيمون أفارقة عن تجاربهم وتفاصيل حياتهم لسنوات في المملكة، وكيف أثرت بهم التجربة السعودية.

وقال المقيم التونسي محمد السعيدي، مدرب نادي الساحل، عبر برنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية، أنه سعيد بحياته في المملكة، لافتًا إلى التطور الكبير الذي شهدته الرياضة السعودية في الفترة الأخيرة.

وأوضحت كيل بلاي من جنوب أفريقيا، أنها تعمل مشرفة حجوزات في مطعم رويا، لافتة إلى أنها اختارت العمل في الرياض بسبب الفرص التي لا حصر لها في المنطقة، مؤكدة أن المملكة تتطور بسرعة كبيرة، مضيفة أن ما أثار اهتمامها هو “لطف الشعب السعودي”.

وأشار المقيم محمد عبدالرحمن من إثيوبيا، أن المملكة بها سلام وخير، ويقيم في المملكة منذ 17 عامًا، متابعًا أن الشعب السعودي يحب الجميع ومتواضع جدًا.