استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لحظة وصوله إلى مقر انعقاد القمة العربية الإسلامية بالرياض.
ويتم عقد القمة العربية الإسلامية عوضا عن “القمة العربية غير العادية” و”القمة الإسلامية الاستثنائية” اللتان كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.
ويأتي ذلك استشعارًا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.
فيديو | #ولي_العهد يستقبل الرئيس الإيراني لحظة وصوله إلى مقر انعقاد القمة العربية الإسلامية#قمة_التضامن_مع_فلسطين#قمة_عربية_إسلامية_بالسعودية#الإخبارية pic.twitter.com/JwO3P1B2wY
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 11, 2023
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