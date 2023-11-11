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بحيرة الأربعين في جدة قبل 45 عام
بحيرة الأربعين في جدة قبل 45 عام
منذ 52 دقيقة
0
1245
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بحيرة الأربعين
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