علق وكيل أعمال لاعب الاتفاق محمد الكويكبي، جراح الظفيري على تصريحات ستيفن جيرارد مدرب الفريق، بخصوص اللاعب عقب التعادل السلبي مع الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن.

وكان جيرارد قال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي أقيمت مساء السبت: الكويكبي غاب ثم حضر يوم الخميس وتحدث مع الطبيب وقال أنا مريض ثم ركب سيارته وغادر، ما زلت أبحث عن سبب هذا التصرف.

وأوضح أن اللاعب غادر بعد إذن الطبيب الذي كشف عليه مع مشيرا إلى أن الكويكبي توجه للمستشفى بعد ذلك، وهناك تقرير طبي يثبت ذلك.

وأضاف: على جيرارد أن يتأكد من معلوماته وطاقمه قبل أن يخرج للإعلام ويصرح بهذا الشكل.