أوضح فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني خلال اجتماع الجمعية العمومية للنادي، اليوم السبت، أن كرة القدم تعاني من أزمة مؤسسية غير مسبوقة، وإن الوضع خطير للغاية.

وأضاف خلال حديثه: “إما أن نرد الآن وإلا فلن تتمكن كرة القدم من البقاء، المشكلة الرئيسة هي أن هناك مدربين يتصرفون دون التفكير في الجماهير، كرة القدم الأوروبية لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم”.

واستكمل بيرنز حديثه قائلا: ” أندية كرة القدم انتقلت من كونها متصدرة في مجلة “فوربس” إلى أن تتفوق عليها فرق أمريكا الشمالية، لا بد أنهم يقومون بشيء جيد للغاية وسيئ للغاية في أوروبا، يجب أن نرقى إلى المستوى، ريال مدريد لديه مسؤولية في هذا الأمر”.

وتابع بيريز: “يجب أن نجعل كرة القدم التلفزيونية أرخص، ومن الهراء أن نتقاضى أكثر من 100 يورو ونجعل الناس يدفعون 10٪ من الحد الأدنى للأجور لرؤيتها، هذا غبي”.

وواصل: “هذا في أوروبا، لكن الأمر أكثر إثارة للقلق في إسبانيا، لن أتحدث عن الاتحاد الإسباني الذي يمر بعملية تجديد أثق أنها ستستعيد هيبته وسمعته، أمور مهمة مثل جودة التحكيم وتقنية الـ”VAR”، لا أحد يعرف من يرسم خطوط الـ”VAR” أو الإطار الذي تم اختياره له، وهذا أمر ثابت ويولد الشكوك حول التحكيم”.

وأردف قائلا: “ما يحدث في الدوري الاسباني في الفترة الأخيرة في غاية الخطورة لدرجة أنهم يسعون إلى مهاجمة الأصول الشخصية للنادي، نحن 100.000 عضو ونعاني، لقد جربوا كل شيء، أولاً مصادرة 11% من حقوقنا السمعية والبصرية خلال 50 عاما، ثم تغيير قانون “ديبوتر” لتجريد الرؤساء من أهليتهم، ولا يتطلب الأمر الكثير من الخيال لمعرفة من يريدون تعيينه، وقد أعلنت المحكمة الوطنية بالفعل أن هذه العقوبات غير قانونية”.

وأوضح: “الاتحاد الإسباني لكرة القدم انضم إلى مطالبنا فيما يتعلق بعدم شرعية الاتفاق مع صندوق CVC، هذا الاتفاق آفة”.

وأضاف: “الاتحاد الإسباني لكرة القدم انضم إلى مطالبنا فيما يتعلق بعدم شرعية الاتفاق مع صندوق CVC، هذا الاتفاق آفة”.

وتابع: “لقد أساء رئيس الدوري الإسباني (خافير تيباس) استخدام سلطته وفصل بيننا، مما يدل على أنه لا تتلقى جميع الأندية نفس المعاملة، باختصار، نجحنا في إقناع رئيس CVC بالتراجع وقد فعل ذلك علنًا، لكننا نواصل الإشارة إلى أنه غير قانوني، وغير عادل للغاية، خاصة مع الأندية التي سيتم ترقيتها في المستقبل”.

وأردف بيريز: “تواصلت الليغا مع مجموعة لمصادرة أصول ريال مدريد ومنحها إلى الليغا، الحقوق السمعية والبصرية مملوكة للأندية ويتم نقلها إلى الليغا، من 2 دقيقة متبقية حتى المباراة، حتى 2 دقيقة في وقت لاحق، لأنه من المفهوم أن الأندية يمكنها استغلال ما قبل المباراة وبعدها”.

وأكد: لا ينبغي أن تقيم رابطة الدوري الإسباني هذه العلاقة مع الأندية، لأن ذلك ليس من اختصاصها، يجب على جميع الأندية أن تعرف التحركات، لكن هذا مستحيل، فهم لا يسمحون بذلك، نحن قلقون للغاية”.

وواصل: “سأعمل في الأشهر المقبلة على وضع هيكل يحمي الأصول الاقتصادية التي يملكها ريال مدريد وكل الشركاء، وهذا يسمح لريال مدريد بالدفاع ضد تهديدات المصادرة، سنقوم بتصميم الآليات بحيث ينتمي هذا النادي إلى أعضاء حقيقيين، وليس فقط من وجهة نظر رومانسية”.