علق الدكتور علي العمري استشاري جلدية على إصابة فتاة بانهيار بعد استخدام خلطات تبييض مصدرها من على الإنترنت.

وقال الاستشاري أن الأدوية تعتبر سموم إن لم تقنن في استخدامها، فهي تضر البشرة وتزيد من ظهور الأمراض الجلدية.

وأضاف العمري بأنه عند ظهور مشاكل على البشرة مثل التصبغات يتم إعطاء المريض علاج مناسب، يساعد على الوصول إلى لون البشرة الطبيعي.

وتابع العمري بأن استخدام الأدوية المجهولة تسبب في الإصابة بمرض البهاق، كما يمكن أن تكون تلك الأدوية بها مكونات ثقيلة قد تسبب الإصابة بسرطان الجلد.