حصدت المعلمة نورة هادي آل سرور من إدارة التعليم بمنطقة نجران جائزة “فاركي” العالمية، كأفضل 50 معلماً متميزاً على مستوى العالم للعام 2023م، وذلك من بين 7000 مرشح من المعلمين والمعلمات من 130 دولة حول العالم، حيث جرى تكريمها في الحفل الذي أقيم الأسبوع الماضي بمنظمة اليونسكو.

وتعد جائزة أفضل معلم بالعالم، جائزة دولية خاصة بالتعليم تمنحها مؤسسة فاركي جيمس (VGF) بالتعاون مع منظمة اليونسكو، للاعتراف بأهمية التعليم كمهنة وتشجيع الامتياز في مجال التعليم.

وأعربت المعلمة نورة آل سرور عن فخرها واعتزازها بهذا الإنجاز الذي تحقق بفضل الله ثم بدعم واهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بالتعليم وتحفيزها للمعلمين والمعلمات والطلبة لرفع اسم المملكة في المحافل العالمية، مشيرةً إلى أن هذا الإنجاز دافع لبذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق المزيد من الإنجازات.

يذكر أن المعلمة حققت خلال رحلتها المهنية العديد من الإنجازات والجوائز التي توجت باسم الوطن عالمياً، كان أحدثها جائزة المركز الأول لأفضل عمل للتصميم التقني التعليمي على مستوى الشرق الأوسط، وجائزتين ذهبية للابتكار بروسيا واليابان، وجائزة التواصل التعليمي العالمي حيث حققت المركز الثاني عالمياً بسياتل أمريكا، وجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وجائزة التميز التعليمي الإنساني مجلس العالم الإسلامي (ICDR)، وغيرها من الجوائز.

وشاركت بأوراق عمل وأبحاث في العديد من المحافل والمؤتمرات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية، وهي عضو في منظمات وهيئات محلية وعالمية معتمدة على الصعيدين التعليمي والإنساني.