أظهر مقطع مرئي صدمة أب بعد معرفته رصيد ابنته في البنك، حيث جاء في المقطع الرد الآلي التابع للبنك، وهو يخبرها أن رصيدها تجاوز المليون ريال.

وقامت الابنة بتوثيق ردة فعل الأب، الذي نظر لها بدهشة، فور سماعه المبلغ.

فيما علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على المقطع، متسائلين كيف له ألا يعلم رصيد ابنته، وعلق آخرون مازحين، أن نظرته تدل على أنه بدأ يخطط على نوع السيارة التي سيشتريها.