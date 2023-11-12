توفي اللاعب الغاني رافائيل دوامين، البالغ من العمر 28 عاما، بعد أن فقد وعيه أثناء مباراة كرة قدم في الدوري الألباني.

وفقد دوامين وعيه أثناء مباراة فريقه “إغناتيا” ضد “بارتيزاني”، في الدقيقة 24 من الجولة الثالثة عشرة من الدوري الألباني، وتوفى لاحقا في المستشفى.

يذكر أن دوامين قد بدأ اللعب لنادي “إغناتيا” هذا العام، كما لعب سابقا لصالح أندية سويسرية ونمساوية ودنماركية وإسبانية، و لعب 8 مباريات لصالح منتخب بلاده سجل خلالها هدفين، كان آخرها في 9 أغسطس 2018.