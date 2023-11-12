قدمت وزارة العدل عبر منصة الخدمات العدلية الإلكترونية ناجز Najiz.sa، خدماتها من خلال بواباتها الأربع والتطبيق لأكثر من 7.7 ملايين مستفيد.

و شهدت البوابات استفادة نحو 6.1 ملايين مستفيدًا من الخدمات، بينما قدّم تطبيق ناجز عبر الأجهزة الذكية خدماته لـ 1.6 مليون مستفيد.

حيث نفذ المستفيدون خدماتهم من أماكنهم بنفس الجودة والكفاءة دون الحاجة لزيارة المقرات العدلية، وذلك خلال شهر أكتوبر 2023.

كما قدمت المنصة أكثر من 12 مليون خدمة قضائية للمستفيدين، وتشمل جميع الخدمات القضائية بداية من تقديم صحيفة الدعوى، والتقاضي الإلكتروني، والترافع المرئي، وتبادل المذكرات، حتى صدور الحكم بصيغته النهائية.

فيما بلغت الخدمات المقدمة لأطراف التنفيذ خلال نفس الفترة 9 ملايين خدمة إلكترونية، كما قدمت المنصة 5.5 ملايين خدمة توثيقية متنوعة.

وأطلقت الوزارة خلال شهر أكتوبر، عدداً من الخدمات الجديدة عبر منصة ناجز، منها خدمة تفعيل حساب إضافي للمنشآت على بوابة ناجز أعمال، وإتاحة خدمة الدفع من خلال تطبيق ناجز للتكاليف القضائية، وخدمة حضور الجلسات من خلال بوابة ناجز أعمال وبوابة ناجز حكومة.

والجدير بالذكر أن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أطلق مؤخراً منصة ناجز “Najiz.sa” التي تضم 4 بوابات “للأفراد، والأعمال، والمحامين، والجهات الحكومية”، ويتم الدخول على كل بوابة بحسب المستفيد عبر النفاذ الوطني الموحد، وتتجاوز الخدمات المتاحة عبر منصة ناجز 160خدمة.