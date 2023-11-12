أدى مدرب المنتخب الوطني روبيرتو مانشيني، ومساعده يايا توريه، اليوم الأحد، العرضة السعودية، وذلك لدى وصول بعثة المنتخب إلى الأحساء.

وينطلق معسكر المنتخب الوطني بالأحساء، مساء اليوم الأحد، استعدادا لمواجهتي باكستان والأردن، ضمن الجولتين الأولى والثانية من الدور الثاني في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويستضيف الأخضر نظيره الباكستاني على ملعب نادي الفتح في الأحساء، الخميس المقبل، فيما يحل ضيفا على الأردن في ملعب عمان الدولي الثلاثاء بعد المقبل.