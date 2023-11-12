أعلن نادي ميلان الإيطالي ، اليوم الأحد ، عن إصابة البرتغالي رافائيل لياو مهاجم الفريق في فخذه الأيمن .

وقال ميلان في بيان له : تعرض لياو لتمزق عضلي في الفخذ الايمن، من دون أن يشير إلى الى مدة غيابه عن الملاعب .

وكان المهاجم البرتغالي تعرض إلى الإصابة في الدقيقة الثامنة خلال مباراة فريقه ضد ليتشي (2-2) في الدوري الإيطالي .

وأشارت الصحف المحلية إلى امكانية ابتعاد لياو عن الملاعب لفترة تتراوح بين أسبوعين أو ثلاثة أسابيع وبالتالي سيغيب عن المباراتين المقبلتين للفريق أمام كل من فيورنتينا وبوروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا .

ويُذكر أن المهاجم البرتغالي جدي عقده مع الفريق الإيطالي لمدة 5 مواسم أخرى ، وذلك بعدما قدم أداءً مميزًا مع الفريق حيث 12 هدفاً وصنع 7 آخرين .