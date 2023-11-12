طالبت المستشارة الأسرية والتربوية الهنوف الحقيل، الأحد، مجلس الشورى بوضع قانون وآليات لمواجهة ظاهرة استغلال الأطفال من المشاهير والجمعيات.

وجاء ذلك على خلفية استغلال جمعية خيرية الأطفال في مقاطع تروج لجمع الأموال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءلت الحقيل: أليس من الأفضل استغلال الجمعيات لمبالغ الإعلانات والتبرع بها للأطفال؟”.

وأضافت الهنوف الحقيل: “نواجه إشكالية في الضبط الرسمي لمستغلي الأطفال وفرض عقوبات رادعة لهم “.