أعلنت أمانة منطقة الرياض ضبط عمالة مخالفة حولت عقارات مختلفة إلى مستودعات؛ لتخزين وتحضير التبغ واللحوم الفاسدة.
وأوضحت الأمانة أن ذلك جاء خلال جولات غرفة العمليات المشتركة في أحياء وسط الرياض.
وأكدت الأمانة أنه تم إتلاف 559 كيلو جراما من منتجات التبغ، وإتلاف 45 كيلو جراما لحوم حمراء فاسدة، وإزالة 79 مبسطا للخضار والفواكه.
بمتابعة من سمو نائب أمير المنطقة وامتدادًا لدورنا في الوقاية البيئية والصحة العامة في #الرياض..
غرفة العمليات المشتركة ضمن جولاتها المستمرة في احياء وسط الرياض تضبط عمالة مخالفة حولت عقارات مختلفة إلى مستودعات؛ لتخزين وتحضير التبغ واللحوم الفاسدة. 📍 pic.twitter.com/SQGeBvYDXi
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) November 12, 2023
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