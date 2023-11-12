أعلنت أمانة منطقة الرياض ضبط عمالة مخالفة حولت عقارات مختلفة إلى مستودعات؛ لتخزين وتحضير التبغ واللحوم الفاسدة.

وأوضحت الأمانة أن ذلك جاء خلال جولات غرفة العمليات المشتركة في أحياء وسط الرياض.

وأكدت الأمانة أنه تم إتلاف 559 كيلو جراما من منتجات التبغ، وإتلاف 45 كيلو جراما لحوم حمراء فاسدة، وإزالة 79 مبسطا للخضار والفواكه.