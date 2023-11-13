أعلنت جامعة نجران عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين في عددٍ من التخصصات على درجة ( أستاذ مساعد )، بنظام التعاقد للعام الجامعي 1445هـ.

وقالت الجامعة، أن استقبال الطلبات سيبدأ من اليوم وحتى الخميس القادم، وذلك عبر الرابط التالي هنا، على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على المؤهلات العلمية عن طريق الانتظام من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصي بها من قبل وزارة التعليم.

ويأتي ذلك مع إرفاق معادلة المؤهل العلمي لخريجي الجامعات غير السعودية من قبل لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم، ومواءمة التخصص في (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه أو ما يعادلها) في ذات التخصص المراد التقديم عليه.

كما أنها اشترطت على المتقدمين الحصول على مؤهل البكالوريوس في العلوم الصيدلية أو دكتور صيدلي للمتقدمين على وظائف كلية الصيدلة، إضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية التي تجريها الكلية المعنية،

وأوضحت الجامعة أن المستندات المطلوبة تتمثل في صورة من الهوية الوطنية، ومن وثيقة التخرج والسجل الأكاديمي لكل درجة علمية (البكالوريوس – الماجستير – الدكتوراه أو ما يعادلها)، مع صورة من معادلة المؤهل العلمي في حال كانت المؤهلات ممنوحة من جامعة خارج السعودية، بالإضافة إلى إرفاق شهادة التصنيف المهني، صادرة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، للمتقدمين على الوظائف الصحية.