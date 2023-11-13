قررت زوجة في مصر الانفصال عن زوجها وديا، لكن برفضه الأمر، توجهت إلى محكمة الأسرة لطلب التطليق منه خلعا، متنازلة عن جميع حقوقها الشرعية المالية.

وقالت الزوجة في دعواها: “بيجيب الفرخة ويقولي هناكلها في 4 أيام وبيدور ورايا في الزبالة عشان يعرف أكلت إيه”، لافتة إلى أن لديه أسوأ صفات الرجال وهي البخل؛ حيث قالت إن الأمر كان ملحوظًا فترة الخطوبة، لكنها استمرت في الزواج على أمل أن يتغير في الأمر شيء، لكن دون جدوى.

واستمرت الحياة بين الزوجين لمدة 3 سنوات فقط، فلم تستطِع الزوجة تحمل أعباء الحياة مع زوجها، الذي كان بحد وصفها يطلب منها تناول الفرخة على 4 أيام ويأتي من العمل يبحث في صندوق القمامة عن الأكل المتبقي، بحثا عن عدد الوجبات والطعام الذي تتناوله الزوجة.