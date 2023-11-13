في لقطة طريفة، بكت فتاة أثناء تدريبها على القيادة وسط أحد الشوارع خوفا من الطريق.

ووثق المقطع صرخات الفتاة لعدم قدرتها على تقبل فكرة القيادة وتوقفت وسط الشارع العام.

كما أظهر المقطع حديث المدربة مع الفتاة وهى تحاول تهدئتها وتعليمها القيادة.