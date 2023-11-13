تستعد الخبر لاستضافة الدورة الدولية الودية للمنتخبات تحت 23 عامًا، وذلك بمشاركة منتخبات قطر، الأردن، أستراليا بالإضافة إلى الأخضر تحت 23 عام، وذلك خلال الفترة من 18-21 نوفمبر الجاري.

وتتضمن الدورة إقامة 4 مباريات حيث يلتقي المنتخب الوطني تحت 23 عامًا مع نظيره الأردني يوم 18 نوفمبر الذي يشهد مباراة أخرى بين المنتخبين القطري والأسترالي.

وتقام يوم 21 نوفمبر مباراتان حيث يلتقي المنتخب الوطني تحت 23 عامًا مع نظيره الأسترالي فيما يتواجه منتخبا قطر الأردن مع بعضهما؛ وستقام مباريات البطولة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.

يذكر أن الدورة الودية الدولية تأتي ضمن استعدادات أخضر تحت 23 عامًا قبل المشاركة في منافسات كأس آسيا 2024 بقطر والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).