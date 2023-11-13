كشفت شركة ‎طيران الرياض رسميًا عن الهوية البصرية للفئة الثانية من أسطول الطيران التابع لها.

ونشرت الشركة عدة صور عبر صفحتها الرسمية على منصة إكس، تكشف الهوية الجديدة لأسطولها، وعلقت عليها قائلة: ‘ نضيء سماء المجد ونخلد لحظات تاريخية بالاحتفال مع شعب المملكة، أولا عبر الكشف عن الفئة الثانية للتصميم الخارجي لأسطول طائراتنا’.

والجدير بالذكر سوف يساهم الناقل الجوي الجديد “طيران الرياض” في تقديم مستوى جديد من تجربة الضيوف المسافرين عبر تبني أحدث التقنيات الرقمية والتي ستعيد صياغة مستقبل الطيران والسفر.