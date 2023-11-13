كشف لويس مانويل دياز، والد لويس لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب كولومبيا لكرة القدم، عن اللحظات العصيبة التي عاشها عندما تم اختطاف من قبل فصائل جيش التحرير الوطني.

وقال الرجل البالغ 56 عاماً: ” تعيّن علي المشي كثيراً، صعوداً ونزولاً في جبال متعدّدة، في محاولة للبقاء سالماً.. كي أعود إلى المنزل”.

وأكد أن الخاطفين أجبروه على المشي كثيرا كما اضطر الصمود دون نوم لمدة 12يوما، مضيفا أنه لا يتمنى لأحد التواجد في هذه المنطقة الجبلية في الظروف التي كان يعيشها”.

يذكر أن عناصر جيش التحرير الوطني، والتي تقود مفاوضات السلام مع الحكومة الكولومبية، اختطفت والد دياز وزوجته، وفي اليوم عينه، أطلق سراح والدة اللاعب البالغ 26 عامًا.

واعترف القائد العسكري لجيش التحرير الوطني أنتونيو غارسيا السبت بارتكاب “خطأ” في عملية الاختطاف هذه.