أعلن تجمع القصيم الصحي ، عن توفر فرص توظيف للجنسين عبر برنامج التدريب على رأس العمل في مختلف التخصصات وذلك عبر برنامج تمهير ،ويأتي هذا بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف.

وأوضح التجمع أن الشروط المطلوبة هي:-

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس (لا يشترط تخصص محدد).

– أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على اي وظيفة أو عمل خلال الست أشهر الماضية.

– ألا يكون قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

– لا يتشرط الخبرة .

موعد التقديم:-

يبدأ التقديم من اليوم الأحد وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1445/05/15هـ الموافق 2023/11/29م.

التقديم من خلال الرابط التالي:-

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