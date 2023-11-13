كشف مسؤول أول سلامة إشعاعية معاذ الأصبحي ، حقيقة خطورة الأشعة المقطعية على الأطفال والشباب وتسببها في ارتفاع خطر الإصابة بسرطان الدم .

وقال الأصبحي : هناك دراسة علمية حذرت من خطورة التعرض لأشعة المقطعية ، حيث أجريت هذه الدراسة على مليون مريض ما بين عام 1985 إلى 2015 .

وأوضح أن هذه الدراسة ارتبطت بارتفاع معدل سرطان الدم أو سرطان الخلايا الليمفاوية للإنسان ، مؤكداً أن الدراسة شملت على ارتباط المرض إما بالجينات أو العادات الصحية التي يمارسها البشر في حياتهم .

ولفت إلى أن الأشعة المقطعية تستخدم بواسطة متخصصين والهدف منها الحصول على صورة ثلاثية الأبعاد وبالتالي تشخيص الأمراض دون اللجوء إلى التدخل الجراحي .

واختتم حديثه بأن إذا تم استخدام هذه الأشعة بالأساليب الصحيحة المتعارف عليها يقلل من نسبة تعرض الإنسان لها .