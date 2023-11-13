دعت أمانة محافظة جدة المواطنين والمواطنات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام من خلال منظومة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف.

وأوضحت الشروط :

1- خريجي وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس).

2- خريجي وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.

3- الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

4- يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

5- يشترط أن يكون سبق له / لها حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال / النساء) على المرتبة السادسة والسابعة.

6- جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية ، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

7- ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

8- الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية)

وأشارت إلى أن التقديم سيكون يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/04/30هـ الموافق 2023/11/14م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/05/04هـ الموافق 2023/11/18م، وذلك من خلال الموقع هنا