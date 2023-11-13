دُمر النصب التذكاري لنيلسون مانديلا في إنجلترا ، من خلال تكسير الحجارة الموجودة بها وإلقاء إحداها في البحيرة، ووضع كتابات عنصرية على الجدران الخاصة به.

وأكدت الشرطة أنها تتعامل مع هذا الحادث على أنه جريمة كراهية ، لافتة إلى أنها “لن تتسامح مع جرائم الكراهية بأي شكل من الأشكال”.

وكشفت ابنة مانديلا وحفيدته النقاب عن النصب التذكاري في حفل حضره مئات الأشخاص في يوليو من هذا العام.

وتشكلت فكرة النصب التذكاري منذ ما يقرب من عقد من الزمن بعد وفاة مانديلا في عام 2013 عن عمر يناهز 95 عامًا.