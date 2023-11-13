كشفت جامعة طيبة عن توفر وظائف أكاديمية بمسمى معيدين ومعيدات لحملة البكالوريوس في 36 تخصص في المدينة المنورة وفروعها في العلا وينبع.

واوضحت الجامعة التخصصات المطلوبة وتشمل الجراحة، والنساء والتوليد، والأذن والأنف والحنجرة، وعلم العيون، والهندسة الكهربائية، هندسة الإلكترونيات، الهندسة الكيميائية.

وأضافت أن التقديم على الوظائف لا يعتبر ترشيح نهائياً، داعية الراغبين في التقديم لاحضار الهوية الوطنية ، ومؤهل البكالوريوس مع المعادلة للحاصلين عليها من الخارج، وكشف الدرجات الأكاديمية، مشيرة إلى أن التقديم من خلال الرابط التالي: هنا